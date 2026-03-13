Семью в Приморье задержали по делу о подставных авариях

В Приморье семейная пара устроила 27 подставных аварий, чтобы получать страховые выплаты. В итоге их задержали. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в телеграм-канале .

«По имеющимся данным, в период с апреля 2021 по август 2024 года злоумышленники намеренно создавали аварийные ситуации и провоцировали ДТП. После этого аферисты собирали необходимые документы и подавали их в страховые компании для получения выплат», — заявила она.

Сейчас установлено 27 подставных аварий. Общая сумма ущерба превысила пять миллионов рублей. Полицейские вместе с росгвардейцами задержали подозреваемых — это оказалась семейная пара.

При обыске изъяли четыре машины, вероятно применявшиеся для инсценировки аварий, а также иные вещественные доказательства.

По факту случившегося возбудили уголовное дело. Женщину отпустили по подписке о невыезде, а ее супруга заключили под стражу.

