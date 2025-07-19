Семья из Франции хотела принести в жертву пятилетнего сына

В Испании арестовали супругов из Франции, которые хотели принести собственного сына в жертву. Родители были уверены, что их ребенок одержим демонами, сообщило Morocco World News .

В правоохранительные органы обратился знакомый семьи. Он рассказал о том, как отец пятилетнего мальчика верил, что в него якобы вселились демоны. В какой-то момент родители решили поехать в Марокко, чтобы совершить жертвоприношение в пустыне Сахара.

Супругов задержали в испанском городе Альхесирасе перед посадкой на паром. Им предъявили обвинения в преступном сговоре и невыполнении родительских обязанностей.

Адвокат родителей пытался убедить судью, что у них не было умысла вредить своему сыну. Однако юрист, представляющий интересы ребенка, доказал, что поведение супругов неадекватно и опасно для жизни мальчика.

Ранее в Канске женщина жестоко убила троих своих детей. Многодетная мать состояла на учете у психиатра.