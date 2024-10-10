Членов вооруженной банды будут судить в Башкирии

Банду, которая терроризировала жителей в Кумертау и Куюргазинском районе, будут судить в ближайшее время. Об этом сообщил сайт mkset.ru со ссылкой на полицию Башкирии.

Банду организовал 48-летний мужчина. Он вместе с подельниками шантажировал людей, угрожая оружием и физической расправой. В результате всех членов ОПГ задержали, уголовное дело в их отношении передали в суд.

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