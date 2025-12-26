Семерых сотрудников энергосетевой компании в Чехове обвинили в получении взяток

Следственный комитет предъявил обвинения семи сотрудникам энергосетевой организации в Чехове по делу о коррупции. Об этом сообщили в ГСУ СК России по Московской области .

По версии следствия, фигуранты, занимавшие различные должности в структуре, оказывающей услуги по электрификации и передаче электроэнергии, с 2021 года выстроили схему систематического получения взяток. Деньги брали с потребителей за ускоренное технологическое подключение, открытие лицевых счетов по заниженной стоимости, предупреждение о проверках, а также за вмешательство в работу приборов учета. Общая сумма незаконных вознаграждений, по данным СК, составила около 1,5 миллиона рублей.

Ключевую роль, как считают следователи, играл руководитель территориального подразделения, который подыскивал клиентов, а контроль за оформлением документов и передачей актов допуска приборов учета осуществляли его подчиненные, включая начальника участка и ведущего инженера. В схему были вовлечены и другие пособники.

Чеховская городская прокуратура, в свою очередь, сообщила, что преступления продолжались и в 2025 году. По ее данным, семь сотрудников ресурсоснабжающей организации получали взятки в размере от 40 до 193 тысяч рублей за сокрытие безучетного потребления электроэнергии, установку перепрограммированных счетчиков и предупреждение абонентов о предстоящих проверках. В одном из случаев проверки касались территории, где находилось майнинговое оборудование.

Суд с учетом позиции прокуратуры избрал двоим обвиняемым меру пресечения в виде заключения под стражу, еще пятеро отправлены под домашний арест. Расследование продолжается, проведены допросы, изъята документация и техника, назначены судебные экспертизы.

