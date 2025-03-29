Семерых человек задержали по делу вирусной программы Mamont

По делу позволяющей переводить деньги с банковских карт вирусной программы Mamont задержали семерых человек. Об этом сообщила пресс-служба управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.

В отношении подозреваемых завели уголовные дела по статьям «Неправомерный доступ к компьютерной информации» и «Мошенничество в сфере компьютерной информации».

Правоохранители изъяли у них банковские карты, мобильные телефоны, накопители информации, компьютерную технику и управляющий сервер.

Следствие предварительно установило, что участники преступной группы могут быть причастны к более чем 300 эпизодам преступной деятельности. Нанесенный ими ущерб уточняется.

МВД предупреждало, что злоумышленники в мессенджерах рассылают вредоносные файлы, при открытии которых устанавливается троян Mamont, считывающий СМС-сообщения, push-уведомления и фотографии из галереи.