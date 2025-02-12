Труп сжег в поле. Муж жестоко расправился с матерью четверых детей

СК: в Мордовии мужчина убил во время ссоры многодетную мать и сжег труп в поле

Полицейские раскрыли исчезновение многодетной матери в Мордовии. Она погибла от рук мужа, с которым собиралась разводиться. Мужчина убил супругу и сжег ее труп в поле, сообщила пресс-служба Следственного комитета по республике.

В отдел полиции обратился брат пропавшей 36-летней женщины. Он сообщил, что сестра резко перестала выходить на связь. Его это насторожило, ведь у нее остались четверо детей. Правоохранители сразу приступили к поискам.

Выяснилось, что в последний раз живой многодетную мать видели 4 февраля. Она проживала в селе Тарасполь в одном доме вместе со своим мужем. Семейная пара собиралась разводиться. Мужу некуда было уехать, поэтому он не съезжал.

Следователя насторожило поведение супруга, и в какой-то момент мужчина признался, что причастен к исчезновению жены. На допросе он рассказал, что в ночь на 4 февраля поссорился с возлюбленной, которая не хотела с ним разговаривать. Он разозлился и нанес ей несколько ударов, которые оказались смертельными.

Потом он решил избавиться от трупа. Для этого мужчина выехал на автомобиле в поле, где выкопал яму. В ней он сжег тело супруги. После возвращения домой отец сказал детям, что не знает, где их мама.

Мужчину задержали, ему выдвинули обвинение по статье «Убийство». Сейчас он активно сотрудничает со следствием. Обвиняемый показал место в поле, где лежало тело супруги. Ранее он был судим по статье «Кража». Теперь жителю Мордовии грозит более внушительный срок в колонии.

Ранее житель Нижегородской области убил жену и маленькую дочь. Полицейские обнаружили в подъезде 29-летнюю женщину с раной на шее, которая позже умерла в больнице. В одной из комнат лежало тело полуторагодовалой девочки.