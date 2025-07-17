Сельчанин с косой набросился на инспекторов ГАИ в Хакасии

В Хакасии сотрудники Госавтоинспекции задержали двух местных жителей. Один пытался скрыться от патрульного автомобиля на мотоцикле, а второй напал на сотрудников с косой, сообщило в Telegram-канале республиканское МВД.

В ведомстве уточнили, что 7 июля сотрудники ГАИ отделения МВД России по Таштыпскому району несли службу в селе Имек. Они заметили мотоциклиста, который при виде патрульного автомобиля увеличил скорость и попытался скрыться.

Мужчина подъехал к одному из частных подворий и закатил мотоцикл во двор. Полицейские задержали водителя и вывели на дорогу, чтобы разобраться.

«В этот момент из ограды дома выбежал мужчина, в руках у него была коса. Он бросился на сотрудников полиции, выкрикивая угрозы и размахивая сельскохозяйственным инструментом», — сообщили в региональном МВД.

Инспекторы задержали и второго нарушителя. Обоих доставили в отдел полиции, где на мотоциклиста составили ряд административных материалов. В частности, за то, что он управлял мотоциклом в состоянии опьянения. Суд арестовал его на 10 суток.

Мужчина, напавший на инспекторов с косой, оказался родственником водителя. В отношении него возбудили уголовное дело.

Ранее в Обнинске возбудили уголовное дело против мужчины, напавшего на сотрудников ГАИ с предметом, похожим на пистолет.