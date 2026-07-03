Сделавшую кальян на куличе москвичку освободили от заключения

Осужденной на три года москвичке за кальян на куличе смягчили наказание

Президиум Мосгорсуда изменил приговор жительнице столицы Ксении Белоусовой, сделавшей в одном из баров кальян на пасхальном куличе, и освободил ее из-под стражи в зале суда. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов столицы.

Вместо трех лет заключения девушке назначили 200 часов обязательных работ.

Белоусову 27 мая признали виновной по статье «Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий».

Будучи работником бара на Сретенке, она приготовила кальян и разместила в социальной сети публикацию с куличом, на который поставили чашу с табаком и углями.

Девушка совершила нарушение в период действия испытательного срока после приговора по наркотической статье, по которому получила условный срок в 2025 году.

Также суд отказал в отмене условного наказания по ее предыдущему делу. В суде подчеркнули, что решение осталось в силе, Белоусова будет исполнять его самостоятельно.