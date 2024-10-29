Пожилую жительницу Санкт-Петербурга заподозрили в убийстве мужа

Правоохранители Кировского района задержали 62-летнюю петербурженку, которая подозревается в причастности к расправе над супругом. Происшествие случилось в квартире одного из жилых домов, расположенных на проспекте Маршала Казакова. Об этом сообщает сайт «Петроград».
По опубликованной информации, на теле 61-летнего хозяина жилья зафиксировали колото-резаную рану. Удар был нанесен в область сердца, что стало причиной мгновенной гибели мужчины.
Сейчас следователи решают вопрос о возбуждении уголовного дела. Женщину поместили в изолятор временного содержания.
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