Пожилую жительницу Санкт-Петербурга заподозрили в убийстве мужа

Правоохранители Кировского района задержали 62-летнюю петербурженку, которая подозревается в причастности к расправе над супругом. Происшествие случилось в квартире одного из жилых домов, расположенных на проспекте Маршала Казакова. Об этом сообщает сайт «Петроград».