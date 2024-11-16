Считавшаяся мертвой пенсионерка созналась в убийстве внуков 25 лет назад назад

Женщина, которую уже давно считали мертвой, заявилась в полицию Крыма и созналась в расправе над двумя внуками, сообщил сайт kp.ru . Пенсионерка давно проходила по базам как мертвая, и ее уже не разыскивали за преступление 25-летней давности.

Четверть века назад женщину заподозрили в убийстве двухлетнего внука и четырехмесячной внучки. Тела детей дома обнаружила их мать — подозреваемой бабушки на месте не было. Женщину долго искали, и спустя 10 лет признали мертвой. Ее дочь опознала в одной из найденных покойниц свою мать. Уголовное дело тогда прекратили.

Спустя 25 лет женщина объявилась — она пришли в полицию и заявила, что потеряла паспорт. Правоохранители установили ее личность и ахнули — пенсионерку отправили в Иркутск. Пока неизвестно, где она была и чем занималась четверть века.

Ранее жителя Иркутской области задержали по подозрению в зверском убийстве 14-летней давности. Предположительно, местный житель вместе с другом из-за ревности насмерть забил арматурой жену и ее любовника. Чтобы замести следы, злоумышленники положили тела жертв в машину и столкнули ее в наполненный водой карьер.