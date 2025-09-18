Двух пропавших в Подмосковье и Москве мальчиков нашли

Полицейские нашли двух мальчиков, пропавших в Москве и Подмосковье в последние два дня. Об этом в Telegram-канале написала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Тринадцатилетний житель района Раменки попал под влияние телефонных мошенников. Злоумышленники обманом вынудили его перевести им денежные средства с банковских счетов родителей, после чего уничтожить свой телефон и уйти из дома», — сообщила Волк.

Представитель МВД добавила, что подростка нашли на территории одного из жилых комплексов. Следствие возбудило уголовное дело.

Второй мальчик, восьмилетний житель Зеленограда, оставшись без присмотра взрослых, сел в электричку и уехал в сторону Москвы. Полиция обнаружила его в одном из торговых центров.

В поисках зеленоградца принимали участие неравнодушные горожане, волонтеры и правоохранители. Следствие проверяет информацию о причастности украинских злоумышленников к пропаже ребенка.