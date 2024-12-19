Счета задержанного экс-замминистра обороны Булгакова и его жены арестовали

Басманный суд Москвы арестовал счета обвиняемого в мошенничестве бывшего замминистра обороны России генерала армии Дмитрия Булгакова и его супруги. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на документ.

«У следствия имеются основания полагать, что незаконно полученные Булгаковым денежные средства в том числе аккумулировались им на расчетном счете, открытом на его супругу. Срок ареста на денежные средства продлен до 25 марта 2025 года», — подчеркивается в тексте.

В среду Басманный суд Москвы принял решение продлить срок ареста Дмитрию Булгакову, генеральному директору ООО «Нева-Балт СПб» Герману Яковлеву и военному пенсионеру Геннадию Селезневу до 25 марта.

Бывшего замминистра, который отвечал в оборонном ведомстве за материально-техническое обеспечение Вооруженных сил, арестовали в июле этого года. Его обвинили в мошенничестве на более чем 49 миллионов рублей. Булгаков не признал вину.

Генерал в конце сентября попросил суд отпустить его из СИЗО, сославшись на статус ветерана.