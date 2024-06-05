СБУ завербовала российского пенсионера для сбора данных об аэропортах

Mash: ФСБ задержала военного летчика на пенсии за сотрудничество с СБУ

Российского пенсионера задержали за сотрудничество со Службой безопасности Украины. Военный летчик в отставке передавал за границу информацию об отечественных аэропортах, сообщил Telegram-канал Mash.

Мужчина, по информации журналистов, сам вышел на украинскую спецслужбу в интернете и заявил о желании сотрудничать. Ему 61 год, в прошлом он служил в армии.

«В августе 2023 года позвонил на канал и предложил услуги в качестве военного летчика», — признался подозреваемый.

Россиянин хотел сражаться на стороне Украины. Для начала ему поручили собрать информацию об аэропортах в Калужской и Московской областях. Вскоре мужчину задержала ФСБ.

Другого украинского агента схватили в Хабаровске. Он работал на Главное управление разведки Минобороны Украины. Возбудили уголовное дело.