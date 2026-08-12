Сбившему PR-директора журнала «Москвичка» водителю предъявили обвинение

Сбившему PR-директора журнала «Москвичка» Екатерину Чаковскую на переходе Ходынской улицы в Москве водителю грузовика предъявили обвинение. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

Водитель свою вину не признал. Он объяснил, что услышал какой-то шум и решил уехать, так как не считал себя участником ДТП.

В ведомстве уточнили, что против 39-летнего мужчины ведут дело по статье «Нарушение лицом правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».

«Прокуратура Центрального административного округа контролирует проведение следственных действий и привлечение фигуранта к уголовной ответственности», — подчеркнули в пресс-службе.

Представители Чаковской в ее телеграм-канале уточнили, что она сейчас находится в стабильном состоянии. Женщину уже перевели в отделение из реанимации на восстановление.

«Она попросила поблагодарить всех за поддержку, это очень помогает. К сожалению, не может никому ответить, потому что ей запретили смотреть в экран любого электронного устройства», — говорится в сообщении.

Водитель автокрана сбил девушку 11 августа и скрылся с места ДТП. Теперь ему грозит до семи лет лишения свободы.