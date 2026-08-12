На водителя автокрана, сбившего PR-директора «Москвички», завели уголовное дело

Уголовное дело возбудили в отношении водителя автокрана, который сбил на зебре PR-директора журнала «Москвичка» Екатерину Чаковскую. Виновнику аварии грозит до семи лет лишения свободы, сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Водитель автокрана сбил девушку 11 августа и скрылся с места ДТП. Сотрудники ГИБДД задержали мужчину — им оказался житель Московской области 1987 года рождения.

В его отношении возбудили уголовное дело о нарушении ПДД, которое повлекло причинение тяжкого вреда здоровью человека по неосторожности и сопряжено с оставлением места аварии. По словам источника в полиции, виновника ДТП могут и вовсе лишить прав.

Как рассказала ТАСС бренд-директор «Москвички» Алена Бердова, в состоянии Чаковской отмечается положительная динамика. Девушка получила переломы — она находится в реанимации.

Авария случилась в центре Москвы: проезжавший по Ходынской улице грузовик сбил Чаковскую на пешеходном переходе.