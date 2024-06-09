Сбившему двух детей в Можайске водителю Maserati предъявили обвинение

Подмосковный СК: снесший остановку с детьми водитель Maserati признал вину

Водителю автомобиля Maserati, снесшему остановку с двумя мальчиками в Можайском городском округе, предъявили обвинение. Как напомнила пресс-служба подмосковного главка СК, один из пострадавших детей погиб на месте, второй находится в реанимации.

Владелец иномарки свою вину в преступлении признал и раскаялся.

В рамках расследования уголовного дела о смертельной аварии криминалисты осмотрели место происшествия, провели обыск по месту жительства обвиняемого, а также допросили свидетелей.

По предварительным данным, водитель в ходе поездки набрал высокую скорость, но не справился с управлением машины и врезался в остановку. В момент аварии там находились два мальчика 10 и 13 лет. Старший погиб на месте от полученных травм.

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