Сбившему двух детей в Можайске водителю Maserati предъявили обвинение

Водителю автомобиля Maserati, снесшему остановку с двумя мальчиками в Можайском городском округе, предъявили обвинение. Как напомнила пресс-служба подмосковного главка СК, один из пострадавших детей погиб на месте, второй находится в реанимации.
Владелец иномарки свою вину в преступлении признал и раскаялся.
В рамках расследования уголовного дела о смертельной аварии криминалисты осмотрели место происшествия, провели обыск по месту жительства обвиняемого, а также допросили свидетелей.
По предварительным данным, водитель в ходе поездки набрал высокую скорость, но не справился с управлением машины и врезался в остановку. В момент аварии там находились два мальчика 10 и 13 лет. Старший погиб на месте от полученных травм.