Сбившего семью с коляской ярославского байкера-наркомана отправили за решетку на 7 лет

Виновнику смертельного ДТП с мопедом под Ярославлем назначили 7 лет колонии

Суд в Ярославской области признал 39-летнего местного жителя виновным в пьяном ДТП, в результате которого умер младенец. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Мужчина за рулем питбайка в состоянии наркотического опьянения наехал на семью с коляской 20 июля в поселке Ишня Ростовского района Ярославской области. После ДТП мужчина скрылся. В результате аварии умерла пятимесячная девочка — она получила смертельные травмы и скончалась в больнице.

Суд приговорил обвиняемого к семи годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении с лишением права управления транспортными средствами на три года. Также с подсудимого взыскали в пользу родителей погибшего младенца компенсацию морального вреда в сумме четырех миллионов рублей.

