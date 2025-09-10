Сбежавший из екатеринбургского СИЗО террорист мог приехать в Курганскую область

Экстремист, сбежавший 1 сентября из екатеринбургского СИЗО, может находиться на территории Курганской области. Об этом сообщила пресс-служба МВД по региону.

Она опубликовала ориентировку на преступника.

«Разыскивается за совершение преступления террористического характера, а также за групповой побег из-под стражи СИЗО-1 в Екатеринбурге Корюков* Иван Андреевич, 14.10.2000 года рождения», — отметили в пресс-службе.

В МВД уточнили, что преступник может быть одет в черную спортивную куртку, синие спортивные штаны, черные кроссовки и белую панаму с черными надписями.

Ранее из СИЗО в Екатеринбурге сбежали двое мужчин, осужденных по статье о покушении на террористический акт, совершенный группой лиц. Преступники поджигали военкоматы в российских городах.

Правоохранители задержали на Урале одного из них — 24-летнего Александра Черепанова*.