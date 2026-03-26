Сбежавшему из России экс-владельцу шахты «Листвяжная» грозит до 10 лет тюрьмы

После аварии 2021 года, в которой погиб 51 человек, бизнесмен скрылся от следствия в Монако. Судя по документам, оказавшимся в распоряжении ТАСС, его заочно арестовали и объявили в международный розыск.

«Ему заочно предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 201 УК России (злоупотребление полномочиями в коммерческой организации, повлекшее тяжкие последствия). В этой связи обвиняемый объявлен в международный розыск», — уточнило агентство.

Для Гридина избрали меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца с момента фактического задержания в России, либо передачи российским правоохранителям в случае выдачи. Обвиняемому грозит срок до десяти лет лишения свободы.

По предварительным данным, он находится в Монако, но точное местоположение пока невозможно определить.