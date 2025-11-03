Сбежавшего военного заподозрили в убийстве жителя Новой Таволжанки
СК: сбежавшего военного проверяют на причастность к убийству в Новой Таволжанке
Военного, ранее сбежавшего из-под ареста, подозревают в новом убийстве, произошедшем в селе Новая Таволжанка Белгородской области. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета.
По предварительной версии, в октябре рядовой проник в частный дом в населенном пункте Шебекинского округа. Мужчина убил владельца жилища, после чего изнасиловал его жену и сбежал.
В ведомстве уточнили, что правоохранители завели уголовное дело в отношении военнослужащего, которого задержали представители военного следственного отдела. Днем позже обвиняемый совершил побег из-под охраны и скрылся в неизвестном направлении.
Губернатор региона Вячеслав Гладков распорядился поймать преступника как можно скорее. Также в приграничных районах Белгородской области планируют усилить патрули военной полиции.