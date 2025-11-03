Сбежавшего военного заподозрили в убийстве жителя Новой Таволжанки

СК: сбежавшего военного проверяют на причастность к убийству в Новой Таволжанке

Военного, ранее сбежавшего из-под ареста, подозревают в новом убийстве, произошедшем в селе Новая Таволжанка Белгородской области. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета.

По предварительной версии, в октябре рядовой проник в частный дом в населенном пункте Шебекинского округа. Мужчина убил владельца жилища, после чего изнасиловал его жену и сбежал.

В ведомстве уточнили, что правоохранители завели уголовное дело в отношении военнослужащего, которого задержали представители военного следственного отдела. Днем позже обвиняемый совершил побег из-под охраны и скрылся в неизвестном направлении.

Губернатор региона Вячеслав Гладков распорядился поймать преступника как можно скорее. Также в приграничных районах Белгородской области планируют усилить патрули военной полиции.