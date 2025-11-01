Военный, убивший жителя Новой Таволжанки и изнасиловавший его жену, совершил побег

Обвиняемый в убийстве и изнасиловании военный сбежал в Белгородской области

Беглый военный, подозреваемый в убийстве жителя Новой Таволжанки и изнасиловании его жены, смог скрыться. Сейчас предпринимаются меры по его поиску, заявил утром 1 ноября губернатор региона Вячеслав Гладков.

Во время заседания правительства Белгородской области Гладков заявил, что военный сумел сбежать из-под охраны вчера вечером. Отрывок трансляции опубликовал Telegram-канал «Осторожно, новости».

Главам Белгорода, Белгородского района, Шебекинского и Яковлевского округов отдали приказ поднять «всю самооборону» и выйти на взаимодействие с полицией, чтобы поймать преступника как можно скорее.

Если его не смогут задержать к вечеру субботы, в приграничных районах регина усилят патрули военной полиции.

Обвиняемого в убийстве и изнасиловании зовут Алексей К. О его задержании 30 октября сообщали в белгородском СКР.

По версии следствия, в октябре рядовой проник в частный дом в селе Новая Таволжанка Шебекинского округа, убил владельца жилища, после чего изнасиловал его жену и скрылся. Поймать преступника смогли через несколько часов.