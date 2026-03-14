Сбежавшего в Россию от срочной службы иностранца поймали под Тамбовом

В Тамбовской области ФСБ задержала иностранца за призывы к терроризму

Оперативники ФСБ задержали в Тамбовской области иностранного гражданина, призывавшего к терроризму. Он сбежал в Россию от срочной службы в своей стране, сообщили в ЦОС ведомства.

Силовики установили, что подозреваемый в телеграм-каналах публиковал призывы к насилию против сотрудников российских органов власти и управления.

После задержания стало известно, что мужчина также неоднократно нарушал миграционное законодательство, его привлекали к административной ответственности. На родине фигуранта объявили в розыск за уклонение от службы в армии.

В феврале в Москве задержали местного жителя 1985 года рождения, который публиковал призывы убивать сотрудников правоохранительных органов. В его квартире нашли пистолет зарубежного производства и боеприпасы, Следственный комитет завел уголовное дело по статье об экстремизме.