Неуловимый чиновник Росимущества сбежал из суда в Петербурге

Полиция начала поиски гражданина Армении Бориса Авакяна, подозреваемого в экономическом преступлении. Он сбежал из здания Кронштадтского районного суда в Санкт-Петербурге, сообщил РЕН ТВ .

Авакян работал в Росимуществе Ленобласти, его заподозрили в неуплате таможенных платежей. В здание Кронштадского районного суда мужчину доставила военная полиция. Подозреваемый отпросился покурить, а сам, оказавшись на улице, сел в машину и уехал в неизвестном направлении.

Это не первый побег Авакяна. В 2016 году, будучи под домашним арестом, он уехал во Францию, затем в — Армению, где прожил несколько лет, занимая высокие посты.

На этот раз, по информации сайта 78.ru, мужчина укрылся в консульстве республики на Большом проспекте Васильевского острова, которое де-юре является территорией другой страны. На родине его разыскивают за незаконное пересечение границы и отмывание денег.

