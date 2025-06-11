Саратовский суд отправил 85-летнего пенсионера в колонию за убийство знакомого чайником и бруском

Пенсионер из Саратовской области попытался оспорить обвинительный приговор за убийство знакомого, однако решение суда признали законным. Об этом сайту «СарИнформ» сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
По данным следствия, 27 декабря прошлого года 85-летний житель Балаково в ходе распития алкоголя в гараже поссорился с 70-летним знакомым. Последним аргументов в конфликте стал металлический чайник, которым агрессор сбил оппонента с ног.
После этого обвиняемый вынес свою жертву на улицу и семь раз ударил бруском по голове. От тяжелых травм пострадавший скончался.
Балаковский районный суд назначил фигуранту восемь лет лишения свободы в колонии строгого режима. Пенсионер подал апелляцию, но судья оставил приговор в силе.
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