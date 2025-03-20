Саратовчанина в Солнечногорске заподозрили в подготовке убийства экс-супруги

В Солнечногорске задержали жителя Саратовской области, которого заподозрили в приготовлении к убийству бывшей супруги. Об этом сообщила пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.

По версии следствия, в декабре 2024 года 59-летний саратовчанин из чувства личной неприязни к своей экс-супруге решился на ее убийство.

«Для этого он постепенно приискал огнестрельное оружие, патроны к нему, а также с целью маскировки и конспирации накладные бороду и усы, наручники, лопату, бензопилу и государственные регистрационные знаки на автомобиль, которые не соответствуют сведениям, указанным в ПТС», — сообщили в пресс-службе.

После завершения подготовки к убийству мужчина отправился в Ленинградскую область, где проживала его бывшая жена. В багажнике машины и в салоне у него имелось два пистолета и более 30 патронов. В Подмосковье на 58-м километре автомобильной дороги М-11 «Нева» в Солнечногорске его остановили сотрудники ДПС. Мужчине предъявят обвинение и изберут меру пресечения.

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