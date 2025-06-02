Фонд Wikimedia обвинили в пропаганде педофилии

В Таганский районный суд Москвы поступило административное дело о пропаганде педофилии против фонда Wikimedia Foundation, Inc, которому принадлежит «Википедия». Об этом сообщается в картотеке суда .

Первое заседание по делу состоится 23 июня, оно будет открытым. Что стало поводом для иска, не сообщается.

«Википедию» уже неоднократно штрафовали в России за отказы удалять информацию, например, ложь о специальной военной операции. Общая сумма выигранных исков по таким делам идет на десятки миллионов рублей.

По данным представителя Главного радиочастотного центра, подведомственного Роскомнадзору, Евгения Мендэлоса, такие фейки составляют до 70% противоправного контента интернет-энциклопедии.