Фонд Wikimedia обвинили в пропаганде педофилии

Jaap Arriens
Фото: Jaap Arriens/www.globallookpress.com

В Таганский районный суд Москвы поступило административное дело о пропаганде педофилии против фонда Wikimedia Foundation, Inc, которому принадлежит «Википедия». Об этом сообщается в картотеке суда.

Первое заседание по делу состоится 23 июня, оно будет открытым. Что стало поводом для иска, не сообщается.

«Википедию» уже неоднократно штрафовали в России за отказы удалять информацию, например, ложь о специальной военной операции. Общая сумма выигранных исков по таким делам идет на десятки миллионов рублей.

По данным представителя Главного радиочастотного центра, подведомственного Роскомнадзору, Евгения Мендэлоса, такие фейки составляют до 70% противоправного контента интернет-энциклопедии.

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