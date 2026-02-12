Садист из Москвы угрожал убийством бывшей жене и сжег дверь квартиры

В Москве мужчина нападал на бывшую супругу, угрожал убийством, преследовал четыре месяца подряд, а однажды сжег дверь в квартиру. Об этом сообщил телеграм-канал Shot .

По информации источника канала, 23-летний Евгений и 33-летняя Елена расписались в 2024 году. Сказочная жизнь прекратилась, когда женщине начали приходить сообщения от неизвестного с угрозами, которым оказался ее муж.

Потерпевшая подала на развод, который приняли только в октябре 2025 года. После этого мужчина решил вернуть все подарки и написал заявление в МВД о краже, женщина вернула их и получила расписку об отказе от претензий.

Однако бывший продолжил преследовать женщину и угрожать расправой. Ее родителям сожгли дверь в квартиру, а в Елену якобы целились из снайперской винтовки, припугнув лазерным лучом. Терпение экс-жены лопнуло, она написала заявление в Следственный комитет.

Ранее депутаты подготовили поправки об административной ответственности за навязчивое преследование и сталкинг.