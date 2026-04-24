С подачи Киева за 8 лет совершили 20 нападений на российские школы

НАК: с 2018 года Киев совершил 20 нападений на образовательные учреждения в РФ

С 2018 года в России совершили 20 нападений на образовательные учреждения при координации украинской стороны, жертвами стали 57 человек. Об этом сообщили в пресс-службе Национального антитеррористического комитета.

В НАК отметили, что после атаки на Политехнический колледж в Керчи в 2018 году силовики пресекли еще 306 таких преступлений.

«Противник не оставляет попыток вовлечения молодежи в противоправную деятельность», — подчеркнули в комитете.

В НАК уточнили, что для вербовки молодых людей используются психологические и возрастные особенности, не до конца сформированные ценностные установки, мировоззрение и критическое мышление.

«Украинские неонацисты применяют программные средства для выявления интернет-пользователей, готовых за вознаграждение совершать противоправные действия», — добавили в службе.