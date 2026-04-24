ФСБ предотвратила более 300 вооруженных нападений в школах за последние 8 лет

С 2018 года в России ФСБ пресекла подготовку 306 вооруженных нападений на школы под влиянием интернета. Об этом сообщили ТАСС в Центре общественных связей ведомства.

«В 2018 году в ходе нападения на Политехнический колледж в Керчи, осуществленного при координации украинского куратора, погибли 20 человек, 67 ранены. С указанного времени совершено 20 нападений на российские образовательные учреждения, в результате которых 57 человек погибли, 203 ранены. На стадии подготовки пресечено 306 вооруженных нападений», — рассказали в ФСБ.

В ведомстве заявили, что противник использует интернет для радикализации подростков и молодежи, навязывая ненависть, тягу к насилию и суициду. В ФСБ уточнили, что украинские спецслужбы привлекают граждан через иностранные мессенджеры.

Также в 2025 году привлекли к ответственности 84 администратора сват-сообществ, занимающихся рассылкой ложных угроз о минировании. Всего они отправили более 2,5 тысячи сообщений. С начала 2026 года задержали 118 администраторов сим-боксов. Через них пропускали звонки из-за рубежа, подменяя номера на российские для мошенничества.