С пилота, посадившего самолет в поле, потребовали 118 миллионов рублей

Пилоту Сергею Белову, который посадил самолет с пассажирами в поле в Новосибирской области, предъявили иск на 118,9 миллиона рублей. Об этом со ссылкой на материалы дела сообщил ТАСС .

«От столкновения с землей на воздушном судне были повреждены правая створка ниши шасси, три лопатки вентилятора правого двигателя, колеса в количестве шести штук и тормоза в количестве четырех штук, общей стоимостью 118,9 миллиона рублей», — сказано в документе.

Адвокат Сергея Белова при этом утверждает, что экспертиза была проведена с ошибками и противоречиями. По его словам, в материалах дела нет обоснованного документального подтверждения размера ущерба, хотя пилоту вменяют причинение крупного ущерба.

Центральный районный суд Омска на предварительном заседании вернул дело прокурору. Позже в картотеке дел уточнили, что обвинительное заключение было составлено с нарушением кодекса. Прокуратура обжаловала это решение, но 20 января Омский областной суд оставил его без изменений.

Ранее пассажиры самолета, который летел из Санкт-Петербурга в Баку, пережили тяжелые часы паники и молитв из-за аварийной посадки. После взлета у борта возникли проблемы. Шасси не убралось из-за неисправности стойки. Самолет несколько часов кружил над Петербургом, чтобы выработать топливо.