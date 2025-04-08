С начала года в России предотвратили почти 50 терактов с участием молодежи

НАК: 47 терактов предотвратили в России с начала года с участием молодых людей

С начала 2025 года в России предотвратили 47 терактов, подготовленных с участием молодых людей и подростков. Об этом сообщили в пресс-службе Национального антитеррористического комитета.

Директор ФСБ Александр Бортников провел заседание НАК, посвященное борьбе с распространением идеологии терроризма и идей неонацизма среди молодежи. Он отметил, что угрозы возрастают в условиях проведения спецоперации и активности международных террористических организаций.

Силовые структуры в этом году предотвратили уже 47 терактов, большинство из которых готовились с участием подростков. Всего за последние три года правоохранители поймали больше 2,5 тысячи молодых людей, попавших под влияние украинских нацистов и террористических организаций, среди которых — «Колумбайн»* и «Маньяки. Культ убийств»*.

Итогом заседания стала выработка дополнительных мер по защите молодежи от влияния деструктивных идеологий и способов улучшения системы подготовки специалистов по профилактике терроризма.

Ранее стало известно, что сотрудники ФСБ задержали 18-летнего экстремиста в Крыму. Он собирался устроить поджог мечети за вознаграждение.

*«Колумбайн» и «Маньяки. Культ убийств» — запрещенные в России террористические организации.