С маньяка Спесивцева взыскали миллион рублей в пользу дочери одной из его жертв

Суд Новокузнецка взыскал миллион рублей с маньяка Александра Спесивцева в пользу дочери одной из его жертв. Об этом сообщил корреспондент 360.ru.

Женщина подала иск против маньяка о возмещении моральной компенсации за то, что по его вине с одного года росла сиротой. Ее мать, Наталья Войнова, погибла в 1996 году, став одной из четырех совершеннолетних жертв преступника. Дочь убитой требовала от Спесивцева 10 миллионов рублей. Суд частично удовлетворил ее требования.

Спесивцев, получивший прозвище «Новокузнецкий монстр», орудовал в 90-х. Следователи доказали, что он убил по меньшей мере 15 человек, 11 из которых были детьми.

C 1999 года маньяк находится на принудительном лечении в психиатрической больнице в Камышине Волгоградской области.

Своих жертв преступник заманивал в квартиру, где пытал, насиловал и только после этого убивал. Часть из них он употребил в пищу и заставлял есть своих жертв.