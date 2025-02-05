С Дарьи Треповой взыскали долг за квартиру по иску жилкомсервиса

Суд в Санкт-Петербурге взыскал с осужденной за теракт Дарьи Треповой долг за квартиру, которую она унаследовала от отца. Об этом сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева в беседе с ТАСС .

Иск против Треповой подал жилкомсервис Пушкинского района города.

«Пушкинский районный суд рассмотрел иск к Дарье Треповой и двум другим наследницам. Требования истца удовлетворены. Суд взыскал с ответчиков солидарно 169 526 рублей 29 копеек и госпошлину», — заявила она.

По словам Лебедевой, Трепова присутствовала на заседании по видеосвязи, против иска ничего не имела и попросила оформить ей рассрочку.

В августе прошлого года Трепову экстренно отправили в тюремную больницу Мордовии. Осужденная страдала сильной депрессией и расколом личности. Через 12 дней ее выписали и отправили отбывать наказание в мордовскую исправительную колонию № 2.

Суд приговорил Дарью к 27 годам исправительной колонии общего режима, а также обязал выплатить штраф в размере 600 тысяч рублей. Девушку обвинили в теракте, который случился в апреле 2023 года в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге. В ходе ЧП погиб военкор Владлен Татарский.