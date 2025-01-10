С Блиновской прекратили взыскание более 1,1 миллиарда рублей по налогам

Исполнительное производство о взыскании с блогера Елены Блиновской более 1,1 миллиарда рублей по налогам прекратили. Об этом сообщило РИА «Новости» .

По данным агентства, с «королевы марафонов» взыскивали 1 168 855 426 рублей, но в конце ноября решили прекратить взыскание из-за банкротства блогерши. При этом задолженность Блиновской в 2,5 тысячи рублей продолжают взыскивать.

Еще 13 ноября 2024 года суд признал ее банкротом и открыл процедуру реализации имущества. Количество неисполненных ею обязательств неизвестно, однако ФНС является ее основным кредитором.

Ранее Блиновская обжаловала судебное решение о собственном банкротстве. Сначала блогер сама подала заявление, но потом передумала и решила погасить долг своими силами. Несмотря на это, суд все равно признал ее банкротом.