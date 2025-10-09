С бизнеса мужа Блиновской потребовали взыскать 45 миллионов рублей

Mash: с рыбного бизнеса Алексея Блиновского потребовали 45 миллионов рублей

Правоохранительные органы обратили внимание на рыбный бизнес Алексея Блиновского. Об этом сообщил Telegram-канала Mash .

В закрытие части долгов его жены Елены потребовали взыскать 45 миллионов рублей. Блиновский, указали в материале, владел компанией «Аквакультатура», занимавшейся оптовой продаже морепродуктов и рыбы, но перед банкротством компании вышел из нее.

Компетентные службы выяснили, что Блиновская просто «одолжила» «Аквакультуре» 45 миллионов рублей. Предположительно, Елена самостоятельно вела бизнес супруга.

В компании подтвердили факт займа, но детали раскрыть отказались, сославшись на коммерческую тайну.

Ранее суд арестовал имущество Блиновского в рамках дела о банкротстве жены, всего около 66 объектов недвижимости, инвестиционный пай в фонде «РСХБ-Фонд Золото» и счета на более чем 1,4 миллиарда рублей.