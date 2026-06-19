Румынского «крота» СБУ поймали в Сочи

Гражданин Румынии получил 15 лет за передачу Украине данных о ПВО в Сочи

Оперативники ФСБ задержали в Краснодарском крае гражданина Румынии Керчо Д. А., передававшего кураторам из СБУ информацию о средствах ПВО в Сочи. Об этом сообщил ЦОС ведомства.

Силовики установили, что фигурант 2002 года рождения по заданию украинских спецслужб в 2024 году передал сведения о местах дислокации средств ПВО в южном городе. За это ему пообещали организовать выезд из России и место в вооруженном формировании Украины.

Суд приговорил иностранца к 15 годам колонии строгого режима по статье «Шпионаж» за разведывательную деятельность в пользу иностранного государства.

Ранее ФСБ задержала в Крыму россиянку, работавшую на спецслужбы Украины. Женщина по заданию кураторов собирала сведения о деятельности образовательных, научных и других учреждений на территории полуострова и Луганской Народной Республики, с которыми ее связывала работа.