Руководителя НКО в Донбассе задержали за мошенничество

Правоохранители задержали в Донецкой Народной Республики одного из руководителей НКО, подозреваемого в мошенничестве на сумму в 30 миллионов рублей. Об этом со ссылкой на УФСБ по Забайкальскому краю сообщил ТАСС .

По версии следствия, руководитель НКО в 2023 году расхитил деньги, выделенные из бюджета на восстановление социальных объектов в ДНР, в том числе детских садов и школ.

По информации агентства, ФСБ задержала экс-министра строительства Забайкальского края Дмитрия Ватагина. В 2022 году его приговорили к шести месяцам исправительных работ за халатность. Ватагин тогда занимал должность начальника Госэкспертизы и выписал себе премии, сумма которых составила 16,5 миллиона рублей.

Ранее за хищения задержали одну из чиновниц Министерства образования и науки Республики Ингушетия. Ее заподозрили в мошенничестве в особо крупном размере и злоупотреблении полномочиями. В региональном министерстве провели обыски - правоохранители изъяли документацию и компьютерную технику.