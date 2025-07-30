Чиновницу Минобрнауки Ингушетии задержали по делу о хищении средств

СК Ингушетии провел задержания в Минобрнауки по делу о хищении средств

Должностных лиц Министерства образования и науки Республики Ингушетия заподозрили в мошенничестве в особо крупном размере и злоупотреблении полномочиями. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления СК России.

По версии следствия, с 2021 по 2022 год чиновники совершили хищение бюджетных денежных средств, выделенных на выплату компенсации педагогическим работникам, которых привлекали к подготовке и проведению ЕГЭ. Сумма ущерба составила больше 10,7 миллиона рублей.

Одну из подозреваемых задержали, в ближайшее время ей предъявят обвинение и назначат меру пресечения. В министерстве провели обыски, изъяли документацию и компьютерную технику. Все обстоятельства преступления устанавливаются.

Ранее в Минобрнауки Ингушетии опровергли сообщения об обысках. В ведомстве утверждали, что продолжают работу в штатном режиме.