Руководителей НОСТРОЙ обвинили в коммерческом подкупе

Руководство ассоциации «Национальное объединение строителей» (НОСТРОЙ) отправили под стражу по обвинению в коммерческом подкупе. Об этом сообщил «Коммерсант» .

По его данным, правоохранители задержали руководителя организации Сергея Кононыхина и его заместителя Виталия Еремина. Их обвиняют по статье «Коммерческий подкуп в крупном размере, совершенный группой лиц по предварительному сговору».

«Ведутся оперативные мероприятия. Дополнительной информацией нацобъединение не располагает», — заявила глава пресс-центра организации НОСТРОЙ Елена Кольцова.

Ранее на Камчатке задержали бывшего заместителя министра здравоохранения. По версии следствия, чиновник в декабре 2020 года получил взятку в размере 500 тысяч рублей от местного бизнесмена.

В обмен на вознаграждение замминистра пообещал во время пандемии обеспечить участие предпринимателя в поставке средств индивидуальной защиты для системы здравоохранения и устранить конкуренцию.