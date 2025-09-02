Руководителей НОСТРОЙ обвинили в коммерческом подкупе
«Коммерсант»: в Москве задержали руководство НОСТРОЙ из-за подкупа
Руководство ассоциации «Национальное объединение строителей» (НОСТРОЙ) отправили под стражу по обвинению в коммерческом подкупе. Об этом сообщил «Коммерсант».
По его данным, правоохранители задержали руководителя организации Сергея Кононыхина и его заместителя Виталия Еремина. Их обвиняют по статье «Коммерческий подкуп в крупном размере, совершенный группой лиц по предварительному сговору».
«Ведутся оперативные мероприятия. Дополнительной информацией нацобъединение не располагает», — заявила глава пресс-центра организации НОСТРОЙ Елена Кольцова.
