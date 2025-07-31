Экс-замминистра здравоохранения Камчатки приговорили к 14 годам колонии

Бывшего заместителя министра здравоохранения признали виновным в получении и передаче взяток. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Камчатского края.

Следователи установили, что экс-чиновник в декабре 2020 года получил взятку в размере 500 тысяч рублей от местного бизнесмена и обеспечил его участие в поставке средств индивидуальной защиты для нужд системы здравоохранения в период пандемии.

Спустя несколько лет, с мая по октябрь 2023 года, он, договорившись с двумя бизнесменами, предоставил руководителям коммерческой организации Хабаровского края сведения о планируемой закупке медицинского оборудования и за денежное вознаграждение в размере восьми миллионов рублей помог им, устранив конкуренцию, получить необходимый товар.

Преступная деятельность бывшего министра вскрылась при очередной его попытке подкупить своего непосредственного начальника и передать ему взятку в размере четырех миллионов рублей.

Петропавловск-Камчатский городской суд признал его виновным в получении и передаче взяток. Мужчину приговорили к 14 годам колонии строгого режима и штрафу в размере девяти миллионов рублей.

Ранее задержанный сотрудник полиции из Белгорода признался, что получил взятку от сотрудников Telegram-канала Baza.