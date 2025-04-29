Руководителей «Налог-сервиса» арестовали за взятки

Ъ: главу «Налог-сервиса» Филимошина и его заместителя арестовали за взятки

Басманный районный суд Москвы арестовал гендиректора подведомственного Федеральной налоговой службе ФКУ «Налог-сервис» Романа Филимошина и его заместителя Дмитрия Шалаева за взяточничество. Об этом сообщили источники «Коммерсанта» .

«Оба фигуранта подозреваются следствием в получении взятки в особо крупном размере», — заявили журналисты.

Газета выяснила, что подозреваемые приняли незаконные деньги от деловых партнеров.

«Налог-сервис» — это федеральное казенное учреждение, находящееся в ведении ФНС России. Роман Филимошин и Дмитрий Шалаев возглавляли организацию с 2013 года. На территории страны работает 82 региональных филиала этого учреждения.

Ранее заместителя руководителя фонда капитального ремонта Курской области Ольгу Минакову арестовали по подозрению в посредничестве при передаче взятки. По словам главы региона Александра Хинштейна, чиновницу поместили под арест и отстранили от должности.