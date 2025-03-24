Ростовский суд продлил арест экс-замминистра спорта Гадаровой

Обвиняемая в получении взятки бывшая заместитель министра спорта Ростовской области Светлана Гадарова осталась под стражей до 19 апреля. Как сообщило РИА «Новости» , такое решение вынес Ленинский районный суд.

Бывшую чиновницу арестовали в конце сентября прошлого года. По версии следствия, Гадарова получила 80 тысяч рублей от местного предпринимателя за помощь в заключении государственного контракта с Центром спортивной подготовки сборных команд региона.

Следователи завели уголовное дело о получении должностным лицом взятки в значительном размере.

Несмотря на свой арест, Гадарова оставалась на посту заместителя министра спорта Ростовской области до конца января 2025 года, пока не истек срок ее контракта.