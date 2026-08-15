Ростовский суд арестовал обвиняемого в убийстве девочки-подростка

В Ростовской области арестовали обвиняемого в убийстве подростка

Суд в Ростовской области отправил под стражу 21-летнего местного жителя, подозреваемого в убийстве 14-летней девочки. Об этом сообщила пресс-служба СК по региону.

По версии правоохранителей, в Красноулинском районе вечером 13 августа между обвиняемым и 14-летней девочкой произошел конфликт. Парень нанес девушке удары ножом и скрылся. СК завел уголовное дело по статье «Убийство».

Силовики в кратчайшие сроки установили и задержали подозреваемого, который признал причастность к содеянному.

Следователи продолжают сбор доказательств вины фигуранта, назначили комплекс экспертиз, допрашивают свидетелей.

Ранее в Калининградской области суд признал местного жителя Сергея Гамму виновным в убийстве семилетнего пасынка и назначил ему пожизненный срок в колонии особого режима. Его жену — Анастасию Гамму — приговорили к шести годам лишения свободы.