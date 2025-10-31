Ростовский студент получил условный срок за призывы к насилию в соцсетях

Пролетарский районный суд Ростова-на-Дону приговорил студента одного из вузов к двум годам лишения свободы условно за публичные призывы к экстремистской деятельности. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по Ростовской области.

По данным ведомства, Камил Камолов размещал в открытых Telegram-каналах комментарии с призывами к насильственным действиям против групп лиц по национальному и религиозному признаку. Сообщается, что публикации были сделаны на фоне палестино-израильского конфликта.

Следственным отделом регионального управления ФСБ в отношении Камолова возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 280 УК России («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности»).

Суд признал молодого человека виновным и назначил наказание в виде двух лет лишения свободы условно, а также запретил ему администрировать интернет-ресурсы сроком на два года. Приговор вступил в законную силу.

