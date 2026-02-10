Рост нападений в российских школах связали с недостаточной профилактикой

Случаи нападения детей и подростков на одноклассников и педагогов в учебных заведениях России за последнее время значительно выросли. С таким заявлением на заседании Национального антитеррористического комитета выступил глава ФСБ Александр Бортников .

Он подчеркнул, что это стало следствием недостаточной профилактической работы в молодежной среде.

«Данная деятельность недостаточно эффективна. И тому наглядный пример — участившиеся случаи совершения учащимися нападений на одноклассников и учителей с тяжкими последствиями», — сказал Бортников.

Глава ФСБ добавил, что в федеральные и региональные органы власти Национальный антитеррористический комитет направил установки для принятия мер по устранению обстоятельств, подталкивающих детей к насилию.

В ходе выступления Бортников заявил о необходимости усиления защиты критически важных объектов от терактов, а также усовершенствования мер по минимизации последствий вражеских атак.

Отдельно он отметил об активизации работы по противодействию распространения среди россиян идей украинского национализма.

С начала февраля в России произошло не мене трех нападений учеников школ на одноклассников и педагогов. В Уфе подросток выстрелил в школьного учителя, в Кодинске семиклассница напала на преподавательницу с канцелярским ножом, в Красноярске девочка устроила бойню с молотком и организовала поджог.