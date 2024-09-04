Пытавшегося угнать автомобиль у таксиста россиянина избили на Бали

NusaBali: на Бали избили россиянина после попытки угнать машину у таксиста

Gholib/ZUMAPRESS.com
Фото: Gholib/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

На Бали местные жители устроили самосуд над туристом из России за то, что он попытался угнать автомобиль у таксиста. Об этом сообщило издание NusaBali.

Авторы публикации уточнили, что 2 сентября в Гианьяре 39-летний россиянин напал с ножом на таксиста. Водитель выбрался из салона автомобиля и позвал на помощь.

На крики таксиста сбежались полицейские и очевидцы. Они окружили машину с нападавшим, вытащили его и избили камнями и палками.

После этого сотрудники полиции задержали россиянина. Его привезли в участок для дальнейших разбирательств.

В полиции сообщили журналистам, что до сих пор ждут переводчика от российского консульства.

Ранее на Бали во время подводного плавания погиб российский турист. Его тело обнаружили спустя полтора часа и вытащили на берег.

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