Пытавшегося угнать автомобиль у таксиста россиянина избили на Бали

NusaBali: на Бали избили россиянина после попытки угнать машину у таксиста

На Бали местные жители устроили самосуд над туристом из России за то, что он попытался угнать автомобиль у таксиста. Об этом сообщило издание NusaBali .

Авторы публикации уточнили, что 2 сентября в Гианьяре 39-летний россиянин напал с ножом на таксиста. Водитель выбрался из салона автомобиля и позвал на помощь.

На крики таксиста сбежались полицейские и очевидцы. Они окружили машину с нападавшим, вытащили его и избили камнями и палками.

После этого сотрудники полиции задержали россиянина. Его привезли в участок для дальнейших разбирательств.

В полиции сообщили журналистам, что до сих пор ждут переводчика от российского консульства.

Ранее на Бали во время подводного плавания погиб российский турист. Его тело обнаружили спустя полтора часа и вытащили на берег.