Российский суд признал вину Оберландера в геноциде

Суд в Ростове-на-Дону счел доказанной вину Оберландера в геноциде во время ВОВ

Суд в Ростове-на-Дону признал доказанной вину уроженца украинской ССР Гельмута Оберландера в геноциде во времена Великой Отечественной войны и прекратил рассмотрение дела в связи с его смертью. Об этом сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры России.

Оберландера обвиняли по статье «Геноцид». Следствие инкриминировало ему преступления против мира и безопасности человечества, слушание проходило с июля.

«По итогам рассмотрения дела суд констатировал факт совершения Оберландером геноцида в отношении советского народа», — подчеркнули в ведомстве.

В период с августа по ноябрь 1942 года Оберландер и вместе с другими военнослужащими зондеркоманды уничтожили не менее 3290 советских граждан на оккупированной территории Краснодарского края и Ростовской области.

После капитуляции фашистской Германии Оберландер эмигрировал в Канаду. Он умер в сентябре 2021 года.