Мошенники начали шантажировать россиян ИИ-порно

МВД России обнаружило новую мошенническую схему. Злоумышленники, выдавая себя за коллекторов, вымогают деньги у людей, угрожая распространить созданные нейросетями порнографические материалы. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель министерства Ирина Волк.

«Злоумышленники, угрожая распространением сгенерированных нейросетью порочащих сведений, под видом коллекторов в целях вымогательства осуществляли телефонные звонки и рассылку СМС-сообщений с требованиями имущественного характера», — сказала она.

По словам Волк, неизвестный человек, выдавая себя за представителя коллекторской организации, неоднократно звонил женщине, требуя совершить онлайн-платеж.

«Коллектор» пригрозил распространить порнографические изображения, созданные нейросетью, чтобы опорочить честь и достоинство пострадавшей.

