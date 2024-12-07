Российский бизнесмен напал на полицейского в Екатеринбурге

Ura.ru: в Екатеринбурге задержали бизнесмена Мкртчяна, напавшего на полицейского

Правоохранители в Екатеринбурге задержали российского бизнесмена Эдгара Мкртчяна по подозрению в нападении на полицейского. Об этом сообщило Ura.ru .

По информации источника, силовики провели операцию по задержанию мужчины 5 декабря в Октябрьском районе города при поддержке спецназа.

Мкртчяна заподозрили в причинении тяжкого вреда здоровью по предварительному сговору группой лиц. При этом ранее бизнесмена уже судили по такой же статье.

Кроме того, предприниматель может быть связан с организованной преступной группировкой «Визовские». По предварительным данным, Мкртчян вместе с подельником в мае избил сотрудника ГИБДД в кафе в бизнес-центре «Высоцкий».

Ранее правоохранители в Екатеринбурге задержали 38-летнего местного жителя, подозреваемого в краже бытовой техники, верхней одежды и алкоголя в Перми.