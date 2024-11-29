Екатеринбуржца задержали по подозрению в краже алкоголя и курток в Перми

Правоохранители задержали 38-летнего жителя Екатеринбурга, подозреваемого в краже, совершенной на территории Перми. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на ГУ МВД РФ по Пермскому краю.

По версии следствия, в течение года фигурант приезжал в другой город, где посещал магазины и похищал бытовую технику, алкогольные напитки и верхнюю одежду. Ущерб от незаконной деятельности оценили в 78 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело. Материалы передали в суд для рассмотрения по существу.